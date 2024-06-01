Jake Paul-Mike Tyson boks maçı ertelendi!

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01 Haziran 2024 Cumartesi 13:59:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 13:59:00

Boks dünyası merakla bekliyordu... Jake Paul-Mike Tyson maçı ertelendi!

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Efsane boksör Mike Tyson'ın Jake Paul ile karşılaşacağı boks maçı, 57 yaşındaki Tyson'un sağlık sorunları dolayısıyla ertelendi. Mike Tyson, açıklamasında "Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilirim ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın." ifadelerini kullandı.

Boks dünyasının heyecanla beklediği Jake Paul-Mike Tyson maçı, Tyson'un sağlık sorunları dolayısıyla ertelendi. 20 Temmuz'da gerçekleşmesi beklenen Jake Paul-Mike Tyson maçı için yeni tarih önümüzdeki hafta belli olacak.

MİKE TYSON: JAKE PAUL, SANA ZAMAN KAZANDIRMIŞ OLABİLİRİM

57 yaşındaki ünlü boksör Mike Tyson yaptığı açıklamada "Maalesef ülserden dolayı doktorum bana dinlenip iyileşmek için birkaç hafta antrenmanımı hafifletmem tavsiyesinde bulundu. Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilirim ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın." ifadelerini kullandı.

"UNUTULMAZ BİR PERFORMANS SERGİLEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Mike Tyson, açıklamasını "Herkesin sabrına teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum." ifadeleri ile sonlandırdı.

Etiketler : jake paul mike tyson boks
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