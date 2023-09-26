Bin pişman oldu! Attila Szalai'nin dünyası başına yıkıldı

Bin pişman oldu! Attila Szalai'nin dünyası başına yıkıldı

Bu yaz Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai için işler yolunda gitmiyor. Macar stoper Attila Szalai son 2 lig maçında flaş bir kararla yedek kulübesine çekildi.

ATTILA SZALAI BU YAZ GİTMİŞTİ

2021 yılında Fenerbahçe'nin Apollon Limassol'den 3.86 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Attila Szalai, kısa sürede başarılı performansıyla kendisini göstermeyi başardı. Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Macar stoper geçtiğimiz yaz 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer oldu.

YEDEK KULÜBESİNE HAPSOLDU

Hoffenheim'da teknik direktör Pellegrino Matarazzo'dan flaş bir Attila Szalai hamlesi geldi. Matarazzo son 2 lig maçında da Macar stoperi yedek kulübesine çekerek yerine Kevin Vogt'u oynattı. Bu hamle Almanya'da tartışmalara neden oldu. Alman basınında yer alan habere göre; Szalai, bu karar sonrası hayal kırıklığına uğradı. Ancak Matarazzo yaptığı açıklamada, "Gerçek şu ki, pozisyonlarda rekabet var." dedi.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Attila Szalai geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 51'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 4630 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Macar stoper, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.