VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bitlis'te 60 köye GES'le su ulaştırıldı! Metrelerce derinlikten çıkarılıyor
'Ziraat Bankası'dan mülteci şartı' iddialarına yalanlama
Türkiye'ye girmeye çalışan 17 şahıs sınırda yakalandı... 11'i FETÖ'cü çıktı
Türkiye'nin en güçlü turbofan motoru... TEKNOFEST'te sergilenecek
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 91. sayısını yayımladı
İsrail ve ABD'yi geride bırakacak! Selçuk Bayraktar TB3 için tarih verdi
26 Eylül 2023 Salı 15:59:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 15:59:00

Bin pişman oldu! Attila Szalai'nin dünyası başına yıkıldı

ABONE OL

Attila Szalai için bu yaz transfer olduğu Hoffenheim'da işler yolunda gitmiyor. Fenerbahçe'den 12.3 milyon euro bonservisle transfer edilen Macar stoper Attila Szalai, Alman ekibinde yedek kaldı. İşte detaylar…

Bu yaz Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai için işler yolunda gitmiyor. Macar stoper Attila Szalai son 2 lig maçında flaş bir kararla yedek kulübesine çekildi.

ATTILA SZALAI BU YAZ GİTMİŞTİ

2021 yılında Fenerbahçe'nin Apollon Limassol'den 3.86 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Attila Szalai, kısa sürede başarılı performansıyla kendisini göstermeyi başardı. Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Macar stoper geçtiğimiz yaz 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer oldu.

YEDEK KULÜBESİNE HAPSOLDU

Hoffenheim'da teknik direktör Pellegrino Matarazzo'dan flaş bir Attila Szalai hamlesi geldi. Matarazzo son 2 lig maçında da Macar stoperi yedek kulübesine çekerek yerine Kevin Vogt'u oynattı. Bu hamle Almanya'da tartışmalara neden oldu. Alman basınında yer alan habere göre; Szalai, bu karar sonrası hayal kırıklığına uğradı. Ancak Matarazzo yaptığı açıklamada, "Gerçek şu ki, pozisyonlarda rekabet var." dedi.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Attila Szalai geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 51'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 4630 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Macar stoper, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.

Etiketler : Attila Szalai Fenerbahçe Hoffenheim
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX