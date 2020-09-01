  • BIST
    1081.66
  • Dolar
    7,3680
  • Euro
    8,8271
  • Altın
    470,8620
İstanbul
19 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Adli Yıl' mesajı
Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 8 Eylül'de başlıyor
Beşiktaş'tan Martin Linnes'e teklif: 'Bonservisini al gel'
Selimiye Camii'ni sis kapladı, muhteşem görüntü ortaya çıktı
Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlaması! Kral Selman generali görevden aldı
Oumar Niasse Süper Lig'e dönüyor
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama... Yıldırım-8 Savur operasyonu başladı
Kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Vira Bismillah diyen balıkçılar kasalar dolusu palamutla geri döndü
30 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına eş zamanlı operasyon
Terör örgütü DEAŞ'a Adana'da operasyon! 5 gözaltı
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Kavrulacağız
Barış Atay'ın darp edilmesine TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Olay bütün boyutlarıyla araştırılmalı
Libya ordusu açıkladı: Darbeci Hafter Sirte'ye girişleri engelliyor
Avrupa şampiyonu milli oyuncularımız yurda döndü
Katil Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
BAE-İsrail-ABD heyetinin görüşmesi sona erdi
Haldun Boysan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Uluslararası Adalet Divanı'nda Katar ve BAE arasındaki davanın duruşmaları başladı
Türkiye'de bazı üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı
ABD, yabancı savaşçıların ülkelerine iadesine değinmeyen terörle mücadele kararını veto etti
Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi ilk antrenmana katılmadı
Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' paylaşımı
01 Eylül 2020 Salı 09:49:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 09:49:00

Beşiktaş'tan Martin Linnes'e teklif: 'Bonservisini al gel'

Kaynak: AKŞAM

ABONE OL

Siyah-beyazlı ekipte sağ bek transferi için rota Nazım Sangare ve Martin Linnes çevrildi. Nazım Sangare için Antalyaspor'a takas önerisi yapıldı. Martin Linnes'e de “Bonservisini al gel, biz anlaşırız” garantisi verildi.

PAOK maçında yaşanan sağ bek faciasından sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ın önceliği Romalı Santon. Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan bek için kulübü bonservis talep ediyor. Beşiktaş ise böyle bir transfer planına sıcak bakmıyor. Siyah-Beyazlılar bu nedenle alternatif isimler Nazım Sangare ve Martin Linnes ile de temasa geçti. Beşiktaş, Antalyaspor’un milli oyuncusu için kulübüne Roco ve Mirin’den birini bonservisiyle önermeyi düşünüyordu. Ancak Roco yönetime gitmek istemediğini iletti ve plan değişti. Yönetim, Mirin’i bonservisiyle Boyd’da kiralık olarak teklif etti. Boyd olmazsa Umut Nayir denildi. Antalyaspor’dan cevap bekleniyor.

GEÇEN YIL ASKIYA ALINDI

Kartal’ın transfer gündeminde olan bir başka isim de Galatasaray’da geçen sezon fazla şans bulamayan Linnes. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede, “Bonservis konusunu çözün. Siz Galatasaray’dan bonservisinizi alın, gelin. Biz size anlaşma garantisi veriyoruz” dediler. Geçen sezon Galatasaray’ın bir süre lisansını askıya aldığı Linnes, daha sonra yaşanan sakatlıklar üzerine yeniden takımda forma şansı bulmayı başarmıştı. Ancak yeni sezon için ayrılma ihtimali yüksek görünüyor. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER