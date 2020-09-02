Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: IHA
Yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanda taktik ve kondisyon ağırlık çalışma yaptı.
Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla sürdürecek.