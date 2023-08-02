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02 Ağustos 2023 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 18:00:00

Beşiktaş'ta Tirana maçı kamp kadrosu belli oldu

Kaynak: AA

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk'a götüreceği oyuncular şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Javier Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut."

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile UEFA listesinde yer almayan Ante Rebic kafileye dahil edilmedi.

BEŞİKTAŞ FUTBOL TAKIMI, ARNAVUTLUK'A GİTTİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Arnavutluk ekibi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu ülkeye gitti.

Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a hareket etti.

Kafilede ikinci başkan Engin Baltacı ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Beşiktaş, Tirana maçının hazırlıklarını TSİ 20.00'de Arena Kombetare'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Teknik direktör Şenol Güneş, TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Etiketler : beşiktaş tirana maç kadro futbol
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