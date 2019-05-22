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22 Mayıs 2019 14:24 | Çarşamba

Beşiktaş'ta Şenol Güneş devri kapanıyor... İşte tecrübeli teknik adamın başarıları...

Siyah-beyazlı takımda Spor Toto Süper Lig'in 34. haftada Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmayla görevini tamamlayacak Şenol Güneş, Beşiktaş'a ligde ve Avrupa'da başarılar yaşattı

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile 24 Mayıs Cuma günü yapacağı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, son kez takımın başında yer alacak.

Sezon içinde A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen ve Kasımpaşa karşılaşmasıyla Beşiktaş'taki kariyerini tamamlayacak Güneş, 4 yıllık siyah-beyazlı döneminde önemli başarılar elde etti.

Güneş, 2015-2016 sezonu başında göreve geldiği Beşiktaş'ta Süper Lig'deki şampiyonlukların yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılara imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki 4 sezonda 198 resmi maçta 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı.

Söz konusu 198 karşılaşmada 401 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 281 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2017-2018 sezonundaki Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 3-0 hükmen de yenildi.

2016-2017 sezonunda Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, 120 dakikası 1-1 berabere biten karşılaşmada rakibine penaltı atışları sonucunda mağlup oldu.

- İlk 2 sezonda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdı

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı ilk sezonda takımı şampiyonluğa taşımayı başardı.

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda 79 puan toplayarak Güneş yönetimindeki ilk şampiyonluğunu aldı.

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde ikinci sezonda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı ve 2016-2017'de bu sefer 77 puanla mutlu sona ulaştı.

- Son 2 sezonda işler iyi gitmedi

Güneş ve siyah-beyazlı takım için şampiyonluktan sonraki iki Süper Lig sezonunda işler istendiği gitmedi.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 2017-2018 sezonunda 71 puan toplayabildi ve 4. sırada kaldı.

Bu sezon Süper Lig'in 30. haftasına kadar zirve mücadelesinin içinde olan Güneş teknik direktörlüğündeki Beşiktaş, 31. haftada Galatasaray'a 2-0 yenilerek umutlarını tüketti. Siyah-beyazlı ekip, 34. haftadaki Kasımpaşa'yı yense dahi Güneş dönemindeki en düşük puanda olacak.

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Güneş döneminde yaşadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, sadece kulüp tarihinin değil Türk futbol tarihinin de en önemli başarılarına imza attı.

Grup mücadelesinde 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu. Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.

- Avrupa'da ilklerin sahibi oldu

Güneş, Beşiktaş'ta farklı alanlarda da ilkleri yaşattı.

2016-2017'de Napoli'yi yenerek Avrupa'da ilk kez bir İtalyan ekibini mağlup eden siyah-beyazlılar, geçen sezon ise Leipzig'e üstünlük kurarak ilk kez bir Alman temsilcisini mağlup etti. İstanbul'da rakibini yenerek bunu başaran Beşiktaş, deplasmandaki karşılaşmayı da kazanarak bu ülke ekiplerine dış sahada ilk kez üstünlük sağladı.

Geçen sezon Porto'yu deplasmanda yenen siyah-beyazlı ekip, Portekiz ekiplerine dış sahada üstünlük kuran ilk Türk takımı oldu. Grupta iki maçta da Leipzig'i yenen Beşiktaş, deplasmanda Porto ve Monaco'ya da üstünlük kurdu. Grup aşamasında deplasmandaki 3 maçı da kazanan ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete ulaşan takım unvanını da yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, 4 kez kazanarak rekoru ele geçirdi.

- Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynattı

Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş'a çeyrek final oynattı.

2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı ekip, grubu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde çeyrek finale kadar yükselirken, Fransa'nın Olympique Lyon ekibine penaltılar sonucunda elendi.

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