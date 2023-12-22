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22 Aralık 2023 Cuma 01:29:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 01:29:00

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Kaynak: AA

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Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz."

Etiketler : Beşiktaş teknik direktör Rıza Çalımbay
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