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09 Ağustos 2020 Pazar 10:22:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 10:22:00

Beşiktaş'ta Necip Uysal sözleşme yeniledi! İşte sözleşmenin detayları

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Beşiktaş, Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yıllık ücretinde indirime giden 29 yaşındaki futbolcu Necip Uysal, 2.5 milyon TL alacağından da vazgeçti.

Sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, takım kaptanlarından Necip Uysal ile sözleşme yeniledi. 29 yaşındaki futbolcunun kontratı gelecek sezonun bitiminde sona erecekti. Yönetim kurulunun yeni şartlarda yaptığı teklifi kabul eden Necip, 3 yıllık mukaveleye imza attı.

Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş’tan yıllık 9 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncu, yeni anlaşmaya göre gelecek sezon, 3 milyon TL, bir sonraki yıl 4 milyon TL, 2022-2023 sezonunda ise 5 milyon TL ücret alacak.

29 yaşındaki futbolcu yıllık ücretinde yaptığı indirimin yanı sıra geride kalan sezon alacaklarının bir bölümünden de feragat etti. 2004’te Beşiktaş alt yapısına katılan Necip, 2009’da A takıma yükseldi. 11 yıldır siyah beyazlı formayı giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 23 maçta görev yaptı.

(Ntvspor)

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