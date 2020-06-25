Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! İki futbolcunun testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ta yapılan testler sonrası iki futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı.
Beşiktaş, resmi kaynaklarından yaptığı açıklamada 2 oyuncusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
"24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."