Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! İki futbolcunun testi pozitif çıktı

Beşiktaş, resmi kaynaklarından yaptığı açıklamada 2 oyuncusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."