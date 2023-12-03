Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi! Rekor katılımla, büyük fark

Beşiktaş Kulübü, bugünkü olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçti. 2019'da göreve gelen Ahmet Nur Çebi bugünkü seçim sonrasında kotuğunu yeni başkan Hasan Arat'a devretti.

Oy kullanma hakkı bulunan 21 bin 219 üyeden 12 bin 152 üye, genel kurula katılım sağladı.

12 BİN 152 KATILIM!

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde siyah-beyazlı kulübün 35. başkanının belli olduğu genel kurulda, kongre üyeleri 21 sandıkta oylarını kullandı. Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarıştığı genel kurula 12 bin 152 kongre üyesinin katıldığı açıklandı.

HASAN ARAT'IN YÖNETİM LİSTESİ

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ ESKİ BAŞKANLARI

Beşiktaş Kulübünün 120 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:

1903-1908: Mehmet Şamil

1908-1911: Şükrü Paşa

1911-1918: Fuat Paşa

1918-1923: Fuat Balkan

1923-1924 Salih Bey

1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni

1926-1928: Fuat Balkan

1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni

1930-1932: Emin Şükrü Kunt

1932-1935: A. Ziya Karamürsel

1935-1938: Fuat Balkan

1938-1939: A. Ziya Karamürsel

1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

1941-1942: A. Ziya Karamürsel

1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu

1950: Ekrem Amaç

1950-1952: Salih Fuat Keçeci

1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu

1955-1956: Tahir Söğütlü

1956-1957: Danyal Akbel

1957: Ferhat Nasır

1957-1958: Nuri Togay

1958: Enver Kaya

1959-1960: Nuri Togay

1960-1963: Hakkı Yeten

1963-1964: Selahattin Akel

1964-1966: Hakkı Yeten

1966-1967: Hasan Salman

1967-1968: Hakkı Yeten

1968-1969: Talat Asal

1969-1970: Rüştü Erkuş

1970: Nuri Togay

1970-1971: Agasi Şen

1971-1972: Himmet Ünlü

1972-1973: Şekip Okçuoğlu

1973-1977: Mehmet Üstünkaya

1977-1979: Gazi Akınal

1979: Hüseyin Cevahir

1979–1980: Gazi Akınal

1980-1981: Rıza Kumruoğlu

1981-1984: Mehmet Üstünkaya

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012-2019: Fikret Orman

2019-2023: Ahmet Nur Çebi