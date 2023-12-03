Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi! Rekor katılımla, büyük fark
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu sona erdi. Yapılan oylamalar sonucunda kulübün yeni başkanı Hasan Arat oldu.
Beşiktaş Kulübü, bugünkü olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçti. 2019'da göreve gelen Ahmet Nur Çebi bugünkü seçim sonrasında kotuğunu yeni başkan Hasan Arat'a devretti.
Oy kullanma hakkı bulunan 21 bin 219 üyeden 12 bin 152 üye, genel kurula katılım sağladı.
12 BİN 152 KATILIM!
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde siyah-beyazlı kulübün 35. başkanının belli olduğu genel kurulda, kongre üyeleri 21 sandıkta oylarını kullandı. Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarıştığı genel kurula 12 bin 152 kongre üyesinin katıldığı açıklandı.
HASAN ARAT'IN YÖNETİM LİSTESİ
Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ ESKİ BAŞKANLARI
Beşiktaş Kulübünün 120 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:
1903-1908: Mehmet Şamil
1908-1911: Şükrü Paşa
1911-1918: Fuat Paşa
1918-1923: Fuat Balkan
1923-1924 Salih Bey
1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni
1926-1928: Fuat Balkan
1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni
1930-1932: Emin Şükrü Kunt
1932-1935: A. Ziya Karamürsel
1935-1938: Fuat Balkan
1938-1939: A. Ziya Karamürsel
1939-1941: Yusuf Ziya Erdem
1941-1942: A. Ziya Karamürsel
1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1950: Ekrem Amaç
1950-1952: Salih Fuat Keçeci
1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1955-1956: Tahir Söğütlü
1956-1957: Danyal Akbel
1957: Ferhat Nasır
1957-1958: Nuri Togay
1958: Enver Kaya
1959-1960: Nuri Togay
1960-1963: Hakkı Yeten
1963-1964: Selahattin Akel
1964-1966: Hakkı Yeten
1966-1967: Hasan Salman
1967-1968: Hakkı Yeten
1968-1969: Talat Asal
1969-1970: Rüştü Erkuş
1970: Nuri Togay
1970-1971: Agasi Şen
1971-1972: Himmet Ünlü
1972-1973: Şekip Okçuoğlu
1973-1977: Mehmet Üstünkaya
1977-1979: Gazi Akınal
1979: Hüseyin Cevahir
1979–1980: Gazi Akınal
1980-1981: Rıza Kumruoğlu
1981-1984: Mehmet Üstünkaya
1984-2000: Süleyman Seba
2000-2004: Serdar Bilgili
2004-2012: Yıldırım Demirören
2012-2019: Fikret Orman
2019-2023: Ahmet Nur Çebi