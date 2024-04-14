Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi
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Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.
Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'nin yapacağı kaydedildi.
Beşiktaş'ın ocak ayında göreve getirdiği 69 yaşındaki Portekizli teknik adam, çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.