VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bayram tatilinin ilk 8 gününde acı bilanço! 4 bin 998 trafik kazasında 66 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi
Sözde düşmanlar ABD ve İran, terör örgütü PKK'da birleşti!
Güneydoğu'nun 3 aylık hububat ihracatı 836,5 milyon dolara ulaştı
İran Meclis Başkanı Kalibaf: İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı
İran'ın İsrail'e saldırısına tepkiler geldi
14 Nisan 2024 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 10:45:00

Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'nin yapacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ın ocak ayında göreve getirdiği 69 yaşındaki Portekizli teknik adam, çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.

Etiketler : beşiktaş fernando santos teknik direktör
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX