Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'nin yapacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ın ocak ayında göreve getirdiği 69 yaşındaki Portekizli teknik adam, çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.