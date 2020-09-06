Beşiktaş Enzo Roco ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi
Kaynak: Star.com.tr
Savunma hattına transferler gerçekleştiren Beşiktaş, istediği performansı bulamadığı Şilili stoper Enzo Roco'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Roco'nun, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'le transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi.
Beşiktaş’ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı. Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında formda bir görüntü çizen ve takımda kalıp kalmamasıyla ilgili karar verilecek olan Roco, yönetime ayrılık talebini iletti ve daha önce görüşülen sözleşme fesih şartlarını kabul ettiğini açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından Roco’yla karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Yapılan anlaşma gereği Şilili futbolcuya 700 bin euro ödenecek.
Şilili stoperin, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
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