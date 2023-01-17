Beşiktaş'ta 3. Aboubakar dönemi
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Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı renklerine bağladı. Aboubakar'ın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta üçüncü Vincent Aboubakar dönemi başlıyor.
Siyah-beyazlılar, daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında formasını giyip şampiyonluklar yaşayan Kamerunlu golcüyü renklerine bağladı.
Aboubakar'ın evrak işlerini hallettikten sonra yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Yıldız oyuncu, daha önce Beşiktaş'ta toplam 67 maçta 35 gol atmış ve 9 asist yapmıştı.