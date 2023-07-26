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26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:48:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:48:00

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, maddi hasarlı trafik kazası geçirdi

Kaynak: AA

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Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun akşam antrenmanına katılacağı belirtilerek, "Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : TRAFİK KAZASI UMUT MERAŞ BEŞİKTAŞ
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