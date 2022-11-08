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08 Kasım 2022 Salı 15:32:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 15:32:00

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kaynak: AA

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Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD'de ameliyat edilen Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve Doktor Amedola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok değerliydi. Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Ghezzal Amedola ABD
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