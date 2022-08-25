Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin'in Dele Alli heyecanı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem Atakan Kesgin, "Dele Alli hep izlediğimiz bir oyuncuydu. Televizyonlardan izliyorduk, konsol oyunlarından biliyoruz kendisini. Ben de taraftarlar gibi çok heyecanlandım. Onun da bana katacağı çok şey vardır. Onunla idmana çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takıma transfer olduğu için kendisini çok özel hissettiğini kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, "Sabırsızlıkla pazartesi gününü bekliyorum. Sahaya çıkmayı ve taraftarlarımızla buluşmayı iple çekiyorum. Umarım pazartesi günü hep birlikte büyük bir sevinç yaşarız. Benim için sakatlıksız, başarılı ve şampiyon olduğumuz bir sezon olur." dedi.

Transferi öncesinde Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile görüştüğünü söyleyen Kerem Atakan, "Transfer sürecinde Rıza hocayla çok konuştuk. Benim için yeri çok farklı bir isim. Bana 'çok büyük bir camiaya gidiyorsun, sana güveniyorum. İstedikten sonra bu işi layıkıyla yaparsın' dedi. Bu düşünceleri beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecini anlatan siyah-beyazlı oyuncu, "Sözleşmem devam ettiği için transfer sürecine dahil olmadım. Sadece işime motive oldum. Çünkü Sivasspor'la sözleşmem devam ediyordu. Maçlara motive olmaya devam ettim. Kulüpten, 'böyle bir şey var, haberin olsun' dediklerinde ben de çok heyecanlandım. Şu an çok mutluyum." dedi.

"8 VE 10 NUMARALI POZİSYONLAR BANA DAHA YAKIN"



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ile henüz görüşmediğini söyleyen genç futbolcu, "Çok kaliteli bir takıma sahibiz. Olduğum mevkide çok kaliteli ve iyi oyuncular var. Forma savaşının içinde olacağım. Bu şansımı çok iyi kullanmaya çalışacağım. Orta sahada her bölgede oynayabiliyorum ama 8 ve 10 numaralı pozisyonlar bana daha yakın." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşadığı sakatlıktan sonra geri dönmek için çok çalıştığını söyleyen Kerem Atakan, "Benim için zor günlerdi. İnandıktan, hırs ve azim olduktan sonra başarabildim. Çevremde de örnekler vardı. İlk sakatlık yaşayan ben değildim. İş disiplini ve çalışma derken o zor günler bitti." dedi.

Hayallerinde Avrupa olduğunu söyleyen siyah-beyazlı oyuncu, "İlk hayalimi gerçekleştirdim. Adım adım ilerlemek istiyorum. Önce burada oynamak istiyorum. Sonra olursa Avrupa olur. Zidane ve Modric'i örnek alıyorum. Türkiye'den ise Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin gibi isimleri çok beğeniyorum. Oğuzhan Özyakup'la fotoğraf çektirmiştim çünkü çok istiyordum. Kendisinin oyun tarzını çok beğeniyordum ve kendime örnek alıyordum." ifadelerini kullandı.

Ismael'in yoğun idman temposu ile ilgili konuşan Kerem Atakan, "Ben de Rıza hocayla iyi bir kamp geçirdim. O da çok yüksek tempolu antrenmanlar yaptırıyordu. Şu an için kendimi hazır hissediyorum. İdmanlarda ekstra çalışarak varsa eksiklerimi kapatmak istiyorum." diye konuştu.