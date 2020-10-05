Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
Beşiktaş, ile anlaşma sağlayan Leicester City'nin sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, gece İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak.
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Rachid Ghezzal gece 04.00'te İstanbul'a geldi.
Sağlık kontrollerinde geçtikten sonra 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacak.