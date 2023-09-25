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25 Eylül 2023 Pazartesi 20:14:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 20:14:00

Beşiktaş'ın stat ismi Tüpraş oldu: İşte kulübün kasasına girecek dev gelir

Kaynak: AA

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Beşiktaş, stadyum sponsorluğu için Tüpraş'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Stadın yeni adı Tüpraş Stadyumu olurken kulübün elde edeceği gelir de açıklandı.

Beşiktaş Kulübü, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Tüpraş ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olacak stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

2023-2024 sezonu için anlaşma bedelinin başarı primi dahil toplam 230 milyon 383 bin 150 lira ve artı KDV olduğu belirtilen açıklamada, "2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarına ilişkin tutarlar, 2023-2024 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır." denildi.

Etiketler : BEŞİKTAŞ STADYUM İSİM SPONSORU TÜPRAŞ
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