Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup sevinci
Geçen sezonunun ikinci yarısında Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen, bu sezon Beşiktaş'a dönen Oğuzhan Özyakup'un, PAOK maçındaki performansı teknik heyeti mutlu etti.
Geçtığimiz sezonun ocak ayında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a başarılı bir dönüş yaptı.
PAOK maçının ikinci yarısında Boyd'un yerine oyuna dahil olan 27 yaşındaki milli futbolcu, attığı birbirinden güzel paslarla geçmiş dönemlerinden örnekler sergiledi.
Oğuzhan'dan yeni sezon için umutlu olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yıldız ismi ilk 11'e monte etmeye hazırlandığı öğrenildi.
(Takvim)