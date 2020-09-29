Antalyaspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı

Beşiktaş'ın istediği Mert Yılmaz'ı Antalyaspor transfer etti
Kaynak: DHA
Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye gönderen Antalyaspor, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Bayern Münih'in genç oyuncusu Mert Yılmaz ile anlaşma sağladı.
Transferde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz, Fraport TAV Antalyaspor ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.
Milli oyuncu Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrasında sağ bek mevkii için arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Beşiktaş'ın da gündeminde olan 21 yaşındaki Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.