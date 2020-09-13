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13 Eylül 2020 Pazar 16:09:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 16:09:00

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Josef de Souza İstanbul'da

Kaynak: star.com.tr

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Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve prensipte 1+1 yıllığına anlaştığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza İstanbul'a geldi.

Beşiktaş’ın geçtiğimiz günlerde 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, bugün İstanbul’a geldi.

Beşiktaş’ın hafta içinde anlaşmaya vardığı Josef de Souza, İstanbul’a geldi. Siyah-beyazlı ekiple 1+1 yıllık anlaşmaya varan Brezilyalı savunmacı, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Havalimanında kendisini bekleyen gazetecilere çok kısa bir açıklama yapan Josef, "Tekrar İstanbul’a geldiğim için ve Beşiktaş’a geldiğim için çok mutluyum. İstanbul benim ikinci yuvam. Beşiktaş beni evime geri getirdi. Beşiktaş’a çok teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli ile anlaşarak bonservisini alan Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak. Futbola Vasco da Gama’da başlayan ve ardından Porto’ya transfer olan Josef, daha sonra tekrar ülkesine dönerek Gremio ve Sao Paulo formaları giydi. 2015-2016 sezonu öncesinde 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olan Josef, 2018-2019 sezonu öncesinde de 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ahli’nin yolunu tutmuştu. Bu hafta sağlık kontrollerinden geçecek olan Josef de Souza, ardından kendisini siyah-beyazlı ekibe dahil eden imzayı atacak.

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