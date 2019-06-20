"Beşiktaş'ın 10 milyon doları nereye gitti?" başlıklı habere sert tepki

Beşiktaş'ın internet sitesinde yayınlanan yazıda şu açıklamalar yer aldı;

Bir internet sitesinde bugün 'Beşiktaş'ın 10 milyon doları nereye gitti?' başlığıyla yayınlanan haber tamamen gerçek dışıdır. Kuzu İnşaat'ın da konuyla ilgili yaptığı açıklamada olduğu gibi Beşiktaş JK ile Kuzu İnşaat arasında hiçbir ticari ilişki olmamıştır.

Sözde bir gazetecinin kulübümüzü, Yönetim Kurulu Başkanımızı ve Yönetim Kurulumuzu iftira ile karalamaya yönelik yaptığı geçmiş haberleri için devam eden hukuki süreçlerimiz bulunmaktadır. Son olarak yazdığı ve tamamen yalan olan haberle ve bu habere yer veren kurumla da ilgili ayrıca hukuki işlem başlatılacaktır.

Hiçbir dayanağı olmayan ve tamamen düzmece iddialara dayalı bu haberlere kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz.