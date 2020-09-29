Beşiktaş'a müjde! Josef de Souza'nın lisansı çıktı

Beşiktaş’ta Josef de Souza sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda kadroya dahil edilen ancak eski kulübü Al Ahli ile yaşadığı sorunlar nedeniyle lisansı çıkarılamayan deneyimli futbolcunun işlemleri bugün itibarıyla tamamlandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun lisansı Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirildi. Daha önce takımla antrenmanlarda yer alan ancak müsabaka kadrolarına dahil edilemeyen Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde Süper Lig’in 4’üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.

AL AHLI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Al Ahli, sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Brezilyalı futbolcuyu geri çağırmıştı. Yıldız futbolcu da antrenman fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşıp eski kulübüne cevap niteliğinde bir paylaşım yapmıştı. Josef de Souza, paylaşımında "geri dönme ihtimalim sıfır (0)" ifadelerini kullanmıştı.