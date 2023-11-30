Beşiktaş'a Club Brugge şoku: Temsilcimiz evinde farklı yenildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti. Beşiktaş karşılaşmayı 5-0 kaybetti.

Club Brugge'ün galibiyet golleri 4. dakikada Casper Nielsen, 14 ve 46. dakikalarda Thiago, 50. dakikada Raphael Onyedika Nwadike ve 69. dakikada Olsen'den geldi.

Temsilcimiz, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Club Brugge bu galibiyet sonrası puanını 13'e çıkardı.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Grubun diğer maçında Bodo/Glimt, Lugano'yu 5-2 mağlup etti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 4. dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanattan başlayan atakta De Cuyper'in pasıyla topla buluşan Nielsen, kaleyi cepheden gören bir noktada uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

GOL 14. dakikada Belçika ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Vetlesen'in ceza sahasına yerden ortasında Thiago'nun altıpas çizgisinin önünden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2

38. dakikada Thiago'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Club Brugge, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 46. dakikada Club Brugge üçüncü golü buldu. Beşiktaş yarı sahasının sağında Onur Bulut'un hatalı pası sonucunda araya giren Balanta, meşin yuvarlağı Thiago ile buluşturdu. Thiago'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 0-3

GOL 51. dakikada Belçika ekibi farkı 4'e çıkardı. Skoras'ın altıpasın solunda yerden pasına hareketlenen ve ceza yayı üzerinde topla buluşan Onyedika, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

GOL 70. dakikada Club Brugge skoru 5-0 yaptı. Savunmada Mechele'nin derinlemesine uzun pasında sol kanatta topla buluşan Skoras, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, altıpasın solunda pasını Skov Olsen'e verdi. Skov Olsen, ceza sahası içinde boş kaleye yaptığı vuruşla farkı 5'e çıkardı: 0-5.

Club Brugge, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.