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22 Aralık 2022 Perşembe 00:04:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 00:04:00

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Kaynak: AA

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

9. dakikada Şanlıurfaspor 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Seyit Gazanfer'in ortasına Kemal Rüzgar penaltı noktası önünde vurarak meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-1

15. dakikada Şanlıurfaspor'un ikinci golü geldi. Barış Gök'ün Rosier'den sıyrılarak ceza sahasına ortaladığı topu Kemal Rüzgar düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2

42. dakikada sol taraftan Redmond'un kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal ön direkte topu kafayla arkaya aşırdı, Muleka'nın altı pas içindeki kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

43. dakikada Rosier'in ortasında Cenk Tosun'un arka direkte vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

67. dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. N'Koudou'nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

69. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Ani gelişen Beşiktaş atağında Gedson Fernandes'in ara pasıyla ceza sahasına giren Cenk Tosun sol çaprazdan sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 2-2

73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Şanlıurfaspor'un hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası Cenk Tosun'un topuk pasıyla soldan ceza sahasına giren N'Koudou şık bir plaseyle uzak direğin yanından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2

85. dakikada Beşiktaş skoru 4-2 yaptı. Rosier sağdan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Weghorst'la buluşturdu. Hollandalı futbolcu ceza yayının önünden düzgün bir vuruşla golünü kaydetti: 4-2

Karşılaşmayı Beşiktaş 4-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

CENK TOSUN GOLLERİNE DEVAM EDİYOAR

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gollerini sürdürdü.

Güneş'in göreve gelmesinin ardından on bir kişilik kadroda yer bulmaya başlayan Cenk Tosun, ligde HangiKredi Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarının ardından Şanlıurfaspor karşısında da fileleri havalandırdı.

Ümraniyespor'a 2, Galatasaray'a 1 gol atan Cenk Tosun, Şanlıurfaspor karşısında da ilk 2 golü kaydederek takımının tur atlamasında kilit rol oynadı.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYANLARA PLAKET

Beşiktaş Kulübü, Dünya Kupası'nda ülke milli takımlarının formasını giyen Atiba Hutchinson, Wout Weghorst, Georges-Kevin N'Koudou ve Romain Saiss'e, Şanlıurfaspor karşılaşması öncesinde plaket verdi.

Başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı oyunculara çiçek ve plaket verirken, izinli olan Faslı futbolcu Romain Saiss'in plaketini kaptan Atiba Hutchinson aldı.

Etiketler : Cenk Tosun Ziraat Türkiye Kupası Eleme Turu
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