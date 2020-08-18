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18 Ağustos 2020 Salı 12:26:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 12:57:00

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Kaynak: AA

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Süper Lig'İn köklü ekiplerinden Beşiktaş'ın, 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı törenle yapıldı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Enis Ulusoy ve adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay katıldı.

Tanıtımda konuşan Ahmet Nur Çebi, bu tür iş birliklerinin karşılıklı menfaatlere dayandığına dikkati çekerek, "En büyük spor giyim markası adidas ile çalışmaktan onur duyuyoruz. İş ortağımız adidas ile 11 yıldan beri devam ediyoruz. Umarım adidas'tan aldığımızın karşılığını verebiliriz." dedi.

Şampiyon olup 3. yıldızı taktıkları dönemde 500 bin forma sattıklarını hatırlatan Çebi, "Umuyorum şampiyon olup 500 bin üzerine çıkarız. Şu an için 350 bin ve üzeri hedef koyduk." ifadelerini kullandı.

"Bırakmam Seni" kampanyasıyla yola çıktıklarını vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:

"Hazirandan bu yana devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle süreci geç başlattık. Pandemi süreci spor dünyasına ağır darbe vurdu. Ama 'Bırakmam Seni' kampanyasında öncelikle taraftarlarımızın, iş insanlarımızın desteğiyle bu süreci aşıyor gibiyiz. Desteklerinin devamını rica ediyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Desteklerin yarısından fazlasının hesaplarımıza intikal ettiğini ve daha da geldiğini söyleyebilirim. Bazı art niyetli kişilerin bu kampanya paralarının hesaplara yatırılmayacağı yönündeki dedikodusuna inanmayın. Beşiktaşlılar dürüsttür. Ne dedilerse gereğini yerine getireceklerdir."

HAKAN ATALAY: "BEŞİKTAŞ İLE DUYGUSAL BAĞA SAHİBİZ"

adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay ise Beşiktaş ile uzun yıllardır çalıştıklarını vurgulayarak, "Futbol takımıyla ve Beşiktaş Kulübü ile duygusal bağa sahibiz. Bunun güçlenerek devam etmesini istiyoruz. Sporun hayatları değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle spora ve sporcuya destek olup onları güçlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Futbola desteklerinin artarak devam ettiğini anlatan Atalay, "Futbol bulunduğu şehre, ülkeye maddi destek sağlarken, kitleleri arkasından koşturabiliyor. adidas olarak futbolu desteklerken en önemli partnerimiz tabii ki Beşiktaş Kulübü ve futbol takımıdır. 11 yıldır kesintisiz devam ediyoruz, inşallah uzun yıllar dostluğumuz artarak devam eder. Beşiktaşlılık ruhunu çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Beşiktaş'ı ailemiz olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TARAFTARLARLA ÖZEL PROJE

Beşiktaş Kulübü ve adidas, yeni sezon formalarının tasarımını taraftarlara yönelik bir kampanyayla sunacak.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın taraftarlarının desteğiyle her zaman güçlü olduğunu belirterek, "Bu destekleri karşılığında taraftarlarımızı formamıza taşımak istiyoruz. Özel bir proje ve adidas tarafından destekleniyor. Bunu 'Bırakmam Seni' kampanyasına adidas'ın vermek istediği katkı olarak değerlendiriyoruz. Camiam adına adidas'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Projeyle ilgili bilgi veren Hakan Atalay ise toplantıda ayrıca "Beşiktaş Aşkına İmza At" projesine imza atmak için bir araya geldiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Yeni yıl formalarımızı hazırlarken bu güçlü bağı kurmak için takımı, taraftarları nasıl bir araya getiririz diye düşünerek bunu forma rengine ve tasarımında bir araya getirmeye çalışıyoruz. Oyuncuların da konfor ve dayanıklılığını en son teknolojilerimizle buluşturuyoruz."

Projenin en önemli tarafının taraftarları içine alması olduğunu vurgulayan Atalay, "Beşiktaş taraftarlarının imza attığı formalarla futbolcularımız sahada yer alacak. Koronavirüsün koyduğu mesafeleri ortadan kaldıracağız. Amacımız bu. Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı önemli bir derbi maçta taraftarların imzaladığı formayla sahada ter akıtmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada farklı bir ortam oluşturduğunu aktaran Atalay, "Futbol ciddi bir özlem içine girdi, ligler ertelendi. Bu dönemin özlemini nasıl kapatabiliriz diye düşündük. Taraftarlar sevdikleri futbolcuların imzaladıkları formaları almak ister. Bu sefer tersini yaptık ve taraftarların imzalayacağı formalarla oyuncular ter dökecek." ifadelerini kullandı.

Atalay, 3 yeni formanın 20 Ağustos Perşembe günü Kartal Yuvası mağazalarında satışa sunulacağını ayrıca dijital ortamda aktive edilerek taraftarların formaları imzalayarak takımlarına destek olabileceğini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy ise gelecek yıllarda da adidas ile çalışmak için görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü dile getirdi.

FUTBOLCULAR FORMALARIN TANITIMINI YAPTI

Konuşmaların ardından erkek futbol A takımı oyuncuları Atiba Hutchinson, Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, kadın futbol takımı oyuncuları ve altyapı futbolcuları, yeni sezon formalarının tanıtımını gerçekleştirdi.

Taraftara yönelik dijital imza kampanyasını ise Ahmet Nur Çebi, Enis Ulusoy, Hakan Atalay ve diğer siyah-beyazlı yöneticiler, platformdaki formaları imzalayarak başlattı.

Çebi, gelecek sezonlardaki forma tasarımını ise taraftarların da içinde olacağı bir çalışmayla yapabileceklerini sözlerine ekledi.

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