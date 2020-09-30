Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!

Sağ bek transferinde Nazım Sangare’yi Fenerbahçe’ye kaptıran Beşiktaş, rotayı Portekiz'e çevirdi. beIN Sports'un son dakika haberine göre; transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala arayışlarını hızlandıran Siyah Beyazlı ekip, Sporting Lizbon'un 24 yaşındaki Fransız sağ beki Valentin Rosier ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin bitmek üzere olduğu ve ufak pürüzlerin çözülmesinin ardından imzaların resmen atılacağı kaydedildi. Beşiktaş'ın Rosier'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

24 yaşındaki Fransız futbolcu, 2019 yılında Dijon’dan Lizbon'a 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 14 maça çıkan Rosier, gol ya da asist üretemedi.

(Fanatik)