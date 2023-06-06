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06 Haziran 2023 Salı 21:16:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 21:16:00

Beşiktaş, tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson'a veda etkinliği düzenledi

Kaynak: IHA

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Beşiktaş, tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson'a veda etkinliği düzenledi. Siyah-beyazlılarda her zaman evinde gibi hissettiğini belirten Kanadalı oyuncu, "Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım" dedi.

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Atiba Hutchinson için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde bir veda etkinliği düzenlendi. Takıma hitaben yaptığı veda konuşmasında Atiba, "Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri on sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli personel; 2013-2014 sezonundan bu yana forma giyen, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Atiba Hutchinson'a emekleri için teşekkür ettiler ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dilediler.

Etiketler : beşiktaş Atiba Hutchinson futbol
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