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04 Eylül 2023 Pazartesi 21:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 21:30:00

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı

Kaynak: AA

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Beşiktaş Kulübü, Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Etiketler : beşiktaş tayfur bingöl transfer
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