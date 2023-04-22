VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin ilk jet motoru "Gökbey" ile havada
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yüzer hastane TCG Bayraktar'da 15 bin depremzedeye hizmet verildi
Asrın felaketinde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
Türk bilim insanları atmosfer araştırmalarını Beyaz Kıta'ya taşıdı
Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme uzatılacak
22 Nisan 2023 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 11:45:00

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. basamakta bulunan siyah-beyazlı takım, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 30. haftayı 3-0 hükmen galip geçti.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen HangiKredi Ümraniyespor ise teknik direktör değişikliğine gitti. İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk randevusuna Beşiktaş karşısında çıkacak.

Sarı kart sınırında olan Valentin Gheorghe ve Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.

Ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sakatlığı bulunan Dele Alli, bugün takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlığını atlatan Cenk Tosun ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak. Giresunspor maçında sakatlanan milli futbolcu, Beşiktaş'ın 29. haftada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı müsabakada görev yapamamıştı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk, bugün kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Etiketler : beşiktaş ümraniyespor süper lig
Mutluluğa ‘Evet' dediler

Mutluluğa ‘Evet' dediler
Setlere dönecek

Setlere dönecek
Uzaylılar beni kaçırdı

Uzaylılar beni kaçırdı
Bayramda tatil yok aile var

Bayramda tatil yok aile var
'Yüz felci geçirdim'

'Yüz felci geçirdim'
TRT Dijital 40 yapımla açılacak

TRT Dijital 40 yapımla açılacak
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Yeni film heyecanı

Yeni film heyecanı
Şeker Fareler'e ses verdi

Şeker Fareler'e ses verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX