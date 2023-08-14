Beşiktaş Süper Lig'e galibiyetle başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk müsabakasında Fatih Karagümrük karşısında 1-0 galip gelerek sezona galibiyet ile başladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kartal, bu sonuçla Süper Lig'e galibiyet ile başladı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol karşılaşmanın 86. dakikasında Gedson Fernandes'ten geldi.