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24 Aralık 2022 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 10:45:00

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Kaynak: AA

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi.

Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Etiketler : süper lig beşiktaş gaziantep fk maç
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