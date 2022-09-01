Beşiktaş milli futbolcu Kenan Karaman ile yolları ayırdı

Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Kenan Karaman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kenan Karaman'a kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.