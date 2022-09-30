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30 Eylül 2022 Cuma 13:12:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 13:12:00

Beşiktaş maçın ilk yarısında, Fenerbahçe tamamında etkili

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak maçta rakip olacak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan süreçte istatistikleri dikkati çekti.

Beşiktaş, bu sezon geride kalan 7 haftada ilk yarılar ile ikinci yarılar arasında çok farklı bir performansa imza attı. Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 7 müsabakada rakip fileleri 16 kez sarsarken, bu gollerin çok büyük bir bölümüne ilk yarıda sevindi.

Beşiktaş'a göre ligde bir maçı eksik Fenerbahçe ise rakibinin aksine her iki yarıda da gol bulmakta zorluk çekmedi. Sarı-lacivertliler, attığı 20 golün 11'ini ilk yarılarda, 9'unu ise 2. yarılarda buldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, ilk 7 haftada savunma performansıyla da dikkati çekti.

Sarı-lacivertli ekip, müsabakaların ilk yarılarında bu haftaya dek kalesinde sadece 1 gol gördü. Mücadeleler etkili başlayan Beşiktaş ise kalesinde 10 golün 7'sine 2. yarılarda şahit oldu.

Beşiktaş maçlara hızlı başlıyor

Beşiktaş, bu sezon geride kalan karşılaşmaların ilk yarılarında etkileyici bir performansa imza attı.

Siyah-beyazlılar, 7 karşılaşmada rakip filelere attığı 16 golün 12'sini ilk yarılarda buldu. Beşiktaş, bu 12 golün 3'ünü ilk 15 dakikalarda bulurken, 16-31. dakikalar arasında ise etkileyici bir performansa ulaştı. Siyah-beyazlılar, bu sürede rakip filelere 5 gol göndermeyi başardı. Beşiktaş, ilk yarının son bölümünde ise rakip fileleri 4 kez sarstı.

Valerien Ismael'in takımı, kalan 4 golünü ise 2. yarılarda buldu

Beşiktaş, ikinci yarıda kalesini korumakta zorlanıyor

Bu sezon ligin ilk müsabakası olan Yukatel Kayserispor maçı dışında tüm maçlarda gol yiyen siyah-beyazlılar kalesinde 10 gol gördü. Beşiktaş, bu gollerin 7'sine ikinci yarılarda engel olamadı.

Beşiktaş, ikinci yarılarda yediği 7 golün ise önemli bir bölümünü son 10 dakikalık bölümde kalesinde gördü. İkinci yarının ilk bölümünde 1 gole engel olamayan siyah-beyazlılar, son 10 dakikada ise 5 gol yedi. Beşiktaş'ın ikinci yarıda yediği bir diğer gol ise son 30 dakikada gerçekleşti.

Fenerbahçe, iyi başlayıp iyi bitiriyor

Fenerbahçe, bu sezon geride kalan maçların hem başında hem de sonunda iyi bir performans ortaya koydu.

Ligde bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 6 maçta rakip filelere 20 gol göndererek büyük bir başarıya imza attı. Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, attıkları bu 20 golün 11'ini ilk yarılarda, 9'unu ise ikinci yarılarda kaydetti. Her iki yarıda da gol yollarında etkili olan Fenerbahçe, devrelerin başlarında ve sonlarında ise dikkati çeken bir istatistik ortaya koydu.

Maç başlarında 2 gole imza atan Fenerbahçe, ikinci yarının başlarında ise 3 gole ulaşarak, düdüğün ardından geçen ilk 15 dakikada 5 gol kaydetmiş oldu. Sarı-lacivertliler, ilk yarıların son 15 dakikalık kısmında 6, ikinci yarıların son 15 dakikalık kısmında ise 5 gol atarak son bölümlerde 11 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin kalan 4 golü ise diğer bölümlerde gelirken, Fenerbahçe'nin en etkisiz anları 60 ile 75. dakikalar arasında oldu. Sarı-lacivertliler bu bölümde sadece 1 gol buldu.

Savunmada da Fenerbahçe rüzgarı

Fenerbahçe, hücumdaki etkinliğini savunmaya da taşımayı başardı. Ligde geride kalan 6 karşılaşmada kalesinde 6 gol gören sarı-lacivertliler, 3 maçta ise kalesini gole kapadı.

Fenerbahçe, bu alanda da dikkati çeken bir istatistiğe imza attı. Jesus'un öğrencileri, Beşiktaş'ın en etkili olduğu ilk yarılarda kalesinde sadece 1 gol gördü. Geride kalan haftalarda ilk yarının ilk 15 dakikası ile son 15 dakikasında henüz gol yemeyen Fenerbahçe, ikinci yarıda ise dikkati çeken bir başka istatistiğe ulaştı.

Sarı-lacivertliler, gol yollarında en etkisiz olduğu 60 ile 75. dakikalar arasında, en çok gol yediği dakikaları da yaşadı.

İkinci yarının başında geride kalan dönemde sadece 1 gol yiyen Fenerbahçe, 60 ile 75. dakikalar arasında ise 4 gole engel olamadı. Fenerbahçe, ligde son 15 dakikalık bölümde ise hiç gol yemedi.

Etiketler : Beşiktaş Fenerbahçe Jesus
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