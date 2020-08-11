Beşiktaş kulübü, 12 Haziran'da başlattığı kampanya ile 150 milyon TL topladı

Beşiktaş Kulübü tarafından 12 Haziran'da başlatılan ‘Bırakmam Seni' kampanyası için Pazar akşamı ‘Ödül Senin' isimli gece düzenledi. Akşam'ın haberine göre, Vadofone Park'taki bu organizasyona büyük bir katılım oldu.



İş insanı Rahmi Koç, 10 milyon TL bağışlarken, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ailesi de toplamda 7.5 milyon TL verdi. Beşiktaş Yönetim Kurulu da 5 milyon TL ile kampanyaya destek oldu. SiyahBeyazlılara bu gecede toplamda 80 milyon TL yardım yapıldı.



ÇEKİLİŞLE EV VE ARABA



Kampanyanın başladığı tarihten bu yana Beşiktaş için 150 milyon TL bağış toplandı, 450 bin civarında da SMS atıldı. ‘Ödül Senin’ gecesine katılanlar arasında çekiliş yapılacak ve yardımda bulunanlara 2 daire, 4 araba, yurt içi tatil gibi birçok hediye verilecek. Bu kampanyada toplanan para Bankalar Birliği’ne de gitmeyecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, kampanyanın devam ettiğini söyledi ve “İmkanı olanlar destek olmaya devam etsin” dedi.