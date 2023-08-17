Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u İstanbul'a getiriyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Zaynutdinov'u taşıyan uçak, bu gece İstanbul Havalimanı'na inecek.

Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Kazak futbolcu, geçen sezon 27 resmi maçta bir gol atıp 3 de asist yaptı.