VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bugün deprem riskine karşı tedbir alınmış sağlık yatırımlarıyla yeni bir Kocaeli var"
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
'Bıçak parası' istediği iddia edilen doktor gözaltında
Yollardaki Togg sayısı 2 bini geçti
Hawaii'deki orman yangınlarında "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddiası
İsrail cezaevlerinde bulunan 1000 Filistinli, süresiz açlık grevine başladı
17 Ağustos 2023 Perşembe 23:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 23:00:00

Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u İstanbul'a getiriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, 25 yaşındaki Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u İstanbul'a getiriyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Zaynutdinov'u taşıyan uçak, bu gece İstanbul Havalimanı'na inecek.

Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Kazak futbolcu, geçen sezon 27 resmi maçta bir gol atıp 3 de asist yaptı.

Etiketler : beşiktaş futbolcu bakhtiyor zaynutdinov
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Miço Karan

Miço Karan
Tescilli aşk

Tescilli aşk
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX