Beşiktaş Kalinic için harekete geçti

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşen ve tüm planlarını bu turu geçmek üzere kuran Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, forvet transferi için acele edilmemesi gerektiğini yönetime ilettiği ortaya çıktı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Siyah-beyazlı ekibin hocasının panik bir transferde hata oranının yüksek olabileceğini düşündüğü, lige kadar bu sorunun daha rahat çözüleceğine inandığı öğrenildi.

İLK PLANDA KALINIC VAR

Başta Kalinic olmak üzere Ze Luis ve Seferovic gibi isimlerle de ilgilenen Beşiktaş Yönetimi, forvet transferinde kartlarını yeniden dağıtacak.

PAOK maçı için acele edince forvet pazarlığı konusunda masada zaman zaman taviz veren siyah-beyazlılar, bundan sonra tok alıcı rolünü oynayacak. Forvet planlamasında Sergen Yalçın'ın listesi üzerinden giden Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki günlerde Kalinic için bir kez daha masaya oturacak.