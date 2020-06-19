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19 Haziran 2020 Cuma 11:44:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 11:44:00

Beşiktaş ile Denizlispor 40. randevuda

Kaynak: AA

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Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligin 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor ise 8 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet ve 31 puanla 11. sırada bulunuyor.

7 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde 29. haftada İttifak Holding Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Burak Yılmaz oynayabilecek

Siyah-beyazlı ekipte cezası biten Burak Yılmaz, Yukatel Denizlispor karşısında görev alabilecek.

Galatasaray ile oynanan derbi maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Burak, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edilmişti.

Denizlispor 12 maçtır kazanamıyor

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 39 maçta siyah-beyazlılar 27, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 67 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 12 maçtır mağlup edemiyor.

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 12 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 9 randevuyu ise kaybetti.

Rekabetteki son 12 maçta Beşiktaş 11 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı. 

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