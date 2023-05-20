Beşiktaş ile Adana Demirspor ligde 38. kez karşılaşacak

Beşiktaş ile Adana Demirspor ligde 38. kez karşılaşacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 71 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla üçüncü sırada girdi.

Beşiktaş, Adana Demirspor'a üstünlük kurarak son 12 maçta ikisi hükmen olmak üzere 11. galibiyetini almaya ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Adana Demirspor, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkati çekiyor. Adana temsilcisi, son 6 haftada biri hükmen galibiyet sonucunda olmak üzere 18 puan almayı başardı. Yaptığı müsabakaların 18'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 5'ini kaybeden Adana Demirspor, 63 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK



Siyah-beyazlı takımda Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta 4 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar ve Omar Colley, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 37. haftasındaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 36. haftasını ise bay geçecek.

38. RANDEVU



İki takım tarihlerinde ilk kez 1960-1961 sezonunda karşı karşıya geldi ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de oynanan 37 müsabakanın 17'sini siyah-beyazlı takım kazandı. Adana temsilcisi 8 kez galip gelirken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 56 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 32 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN LİG TARİHİNDEKİ EN FARKLI GALİBİYETİ ADANA DEMİRSPOR'A KARŞI



Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında elde etti.

1989-1990 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı ve Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların gollerini taraftarların adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

RAKİBİNE SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ



Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 11 müsabakada mağlup olmadı.

Rakibi karşısında ligdeki son yenilgisini 1987-1988 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

ADANA DEMİRSPOR SAHASINDA ÜSTÜN



Beşiktaş, Adana Demirspor ile dış sahada oynadığı lig maçlarında galip gelmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, Adana ekibine karşı deplasmanda çıktığı 18 müsabakanın 6'sını kazanabildi. Bu karşılaşmaların 8'inden Adana Demirspor galip gelirken, 4'ü ise berabere tamamlandı.

Beşiktaş, bu müsabakalarda 16 gol atarken, Adana Demirspor ise 21 kez fileleri havalandırdı.