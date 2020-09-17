Gökhan Töre yuvaya döndü! Beşiktaş 1 yıllık anlaşma sağladı

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesini feshSüper Lig

eden Gökhan Töre ile bugün tekrar yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği futbolculardan biri olan Töre ile yapılan anlaşmanın 1 yıllık olduğu ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.