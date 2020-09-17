Gökhan Töre yuvaya döndü! Beşiktaş 1 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1 yıllık anlaşma sağladı
Kaynak: DHA
Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor2da forma giyen eski futbolcusu Gökhan Töre ile yeniden anlaştı.
Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesini feshSüper Lig
eden Gökhan Töre ile bugün tekrar yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlandı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği futbolculardan biri olan Töre ile yapılan anlaşmanın 1 yıllık olduğu ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.
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