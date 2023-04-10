Beşiktaş galibiyet serisini 5 maça çıkardı

3. dakikada Ghezzal'ın sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan topu kontrol etti.

13. dakikada Redmond'ın ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

21. dakikada Bitexen Giresunspor öne geçti. Sainz'in ceza sahası solundan son çizgi üzerinden pasında Bajic'in altıpasın içinden yaptığı şık vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.

23. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Colley'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Aboubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

27. dakikada Hadziahmetovic'in hatalı pasında araya giren ve topu kapan Sainz'in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Aboubakar'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un dar açından yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.

37. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Salih Uçan'ın şutunda Perez'in ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. 39. dakikada penaltıda topun başına geçen Aboubakar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

42. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

45+5. dakikada Beşiktaş ikinci golünü buldu. Ghezzal'ın ara pasında topla buluşan Aboubakar, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

54. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattaki Masuaku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Redmond'un Kuwas'tan sıyrıldıktan sonra uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.

71. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Redmond'un yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan topu kornere çeldi.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ GALİBİYET SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI



Giresunspor engelini de aşmayı başaran siyah-beyazlı ekip, bu maçla üst üste 5. galibiyetini aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ikinci kez peş peşe 5 maçı galibiyetle tamamlamayı başaran siyah-beyazlılar, bu süreçte daha önce MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ BERABERLİĞİ PENALTIYLA YAKALADI



Siyah-beyazlı ekip, Giresunspor karşısında geriye düştüğü maçın 37. dakikasında penaltı kazandı.Salih Uçan'ın ceza sahası dışından şutunda topa ceza sahası içinde Perez'in eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını işaret etti.

Karşılaşmanın 39. dakikasında penaltıda topun başına geçen Aboubakar, topu filelere göndererek siyah-beyazlıların skoru eşitleyen golüne imza attı.

ABOUBAKAR DURDURULAMIYOR



Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, gollerini Giresunspor karşısında da sürdürdü.

Siyah-beyazlı takımda üçüncü dönemini geçiren Kamerunlu golcü, transferinin ardından görev aldığı Yukatel Kayserispor, Corendon Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarını boş geçti.

Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında statü gereği forma giyemeyen Aboubakar, daha sonra oynadığı 5 maçta da üst üste gol sevinci yaşamayı başardı.

MKE Ankaragücü maçıyla gol serisine başlayan siyah-beyazlı oyuncu, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarının ardından Giresunspor'u da boş geçmedi.

Aboubakar, 39 ve 45+5. dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş'ın galibiyetinde kritik rol oynarken gol sayısını 6'ya yükseltti.

REDMOND GOLLERİNE DEVAM EDİYOR



Geçen hafta oyuna sonradan girerek Fenerbahçe karşısında alınan 4-2'lik galibiyette kritik rol oynayan Nathan Redmond, Giresunspor maçında da gol attı.

Fenerbahçe karşısında Cenk Tosun ve Aboubakar'ın gollerinin pasını veren, bir de uzaktan attığı golle Beşiktaş'ın derbide attığı gollerin tümünde pay sahibi olan Redmond, Giresunspor karşısında 54. dakikada skoru 3-1'e taşıyan golü kaydetti.

Redmond, bu golle bu sezon ligde 4. kez fileleri havalandırmış oldu.

CENK TOSUN SAKATLANDI



Beşiktaş'ta Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle ilk yarıda oyundan çıktı.

Bir pozisyon sonrası Giresunspor ceza sahası önünde yerde kalan Cenk Tosun, sağlık ekibinin yaptığı kontrollerin ardından oyuna devam edemedi.

Golcü oyuncu, 35. dakikada yerini Gedson Fernandes'e bıraktı.

AMİR HADZİAHMETOVİC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan isimlerden Amir Hadziahmetovic, Giresunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Sezonun ilk yarısında Arabam.com Konyaspor formasıyla İstanbulspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş'ta da Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından Giresunspor mücadelesinde sarı kartla cezalandırıldı.

Hadziahmetovic, gelecek hafta Trabzonspor'la oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

GİRESUNSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 11 MAÇA ÇIKTI



Beşiktaş karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Giresunspor'un galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

Son olarak 29 Aralık 2022 tarihinde Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Giresunspor, daha sonra oynadığı 11 maçta 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı. Bu sezonki 12. mağlubiyetini Beşiktaş karşısında yaşayan Karadeniz ekibi, 24 puanda kaldı.