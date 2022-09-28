Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Volkan Bayarslan
Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.
Maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
1 Ekim Cumartesi:
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
2 Ekim Pazar:
14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Arabam.com Konyaspor-Hangi Kredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşat Filiz
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
3 Ekim Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan
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