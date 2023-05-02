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02 Mayıs 2023 Salı 18:49:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 18:49:00

Beşiktaş, depremzedeler için Azerbaycan'da dostluk maçına çıkacak

Kaynak: AA

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Beşiktaş, depremzedeler için organize edilen 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sabah FK ile dostluk maçı yapacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Tevfik Behramov Stadyumu'ndaki mücadele 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak.

Etiketler : Siyah-beyazlı kulüp Beşiktaş depremzede
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