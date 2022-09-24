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24 Eylül 2022 Cumartesi 17:07:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 17:07:00

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'la profesyonel sözleşme imzaladı

Kaynak: AA

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Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlıların futbol akademisinde yetişen Demir Ege Tıknaz'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen genç oyuncunun, sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Etiketler : beşiktaş demir ege tıknaz sözleşme
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