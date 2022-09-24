Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'la profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen genç oyuncunun, sözleşmeye imza attığı bildirildi.