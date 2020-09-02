Beşiktaş'a Bayern Münih'ten transfer! Mert Yılmaz'ı kaptılar

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02 Eylül 2020 Çarşamba 12:19:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 13:08:00

Beşiktaş, Bayern Münih'ten Mert Yılmaz'ı transfer ediyor

Kaynak: Fanatik

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Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, yeni sağ bekini Bayern Münih'te buldu. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Alman devinin kadrosunda bulunan Mert Yılmaz'ın transferi için anlaşmaya vardı.

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Roma'dan Santon'u kadrosuna katmak üzere olan Kara Kartal, şimdi de rotasını Almanya'ya çevirdi. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Mert Yılmaz'ı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi. Ortacizgi.com'un son dakika haberine göre; Beşiktaş, Alman devi Bayern Münih ile 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

200 BİN EURO GARANTİ ÜCRET ALACAK

Bayern Münih yetkililerinin Beşiktaş yönetiminden transferin resmiyete kavuşması için 2 gün süre istediği iddia edilirken, Mert Yılmaz'ın Siyah Beyazlı ekipten 200 bin euro garanti ücret alacağı belirtildi.

BAYERN MÜNİH'İN İKİNCİ TAKIMINDA

8 Mart 1999 tarihinde Berlin'de dünyaya gelen Mert Yılmaz, U-21 Milli Takımımız'da 4 karşılaşmaya çıktı. U-19 Milli Takımımız'da ise 7 maçta görev yaptı. Altyapı kariyerinde Nordberliner SC, Tennis Borussia Berlin ve RB Leipzig altyapılarında da forma giyen genç oyuncu, sağ bek pozisyonunun yanı sıra sağ iç ve merkez orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

RB Leipzig'in U-19 Takımı'nda 49 maça çıkan Mert, Bayern Münih'in ikinci takımında 44 maçta süre aldı.

Mert Yılmaz'ın Alman devi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

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