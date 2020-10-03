Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Rosier ile buluştu
Kaynak: DHA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile siyah beyazlıların yeni transferi Valentin Rosier BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten Başkan Çebi ve 29 yaşındaki Fransız sağ bekin buluşmasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadromuza katılan Valentin Rosier ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada Rosier'e, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' dedi ve başarılar diledi."
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