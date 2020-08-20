Beşiktaş Modeste transferini bitirdi

Beşiktaş Anthony Modeste ile anlaştı
Burak Yılmz'ın Lille'e transferinin ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı golcüyü buldu. Galatasaray'ın da bir dönem yakından takip ettiği Anthony Modeste, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı.
Transferde gaza basan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine yeni transferlerin önemli bir bölümüyle çıkmayı hedefleyen Beşiktaş, golcü transferini de bitirdi. Burak Yılmaz’ın Lille’e gitmesiyle golcü arayışına giren Siyah-Beyazlılar, Köln forması giyen Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına vardı.
Alman kulübüyle 1 yıllık kiralama konusunda anlaşan Kartal, oyuncuyla da ufak tefek pürüzler haricinde anlaştı. Beşiktaş, 25 Ağustos’ta deplasmanda PAOK ile Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde karşı karşıya gelecek.
(Akşam)