VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 25 Temmuz'da toplanma çağrısı
5000 TÜGVA'lı Genç Yeni Açılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Buluştu
ABD Başkanı Biden'dan hicri yılbaşı mesajı
Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı: Türkiye ve BAE arasında 13 anlaşma
Ukrayna Başkanı'ndan Rusya'ya tepki... "Kasıtlı olarak hedef aldı"
ABD'li dergiden çarpıcı analiz: Erdoğan'ın desteği için savaşıyorlar
19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:10:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:10:00

Beşiktaş, Almanya kampında hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş, çalışmalarına devam etti.

Takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana salonda yenileme çalışması yapan Valentin Rosier ile boğaz enfeksiyonu olan Amir Hadziahmetovic katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir süre pas ve top kapma çalışması yapan siyah-beyazlı ekip, dar alanda çift kale maç oynadı.

Beşiktaşlı oyuncular antrenmanın son bölümünde ise orta organizasyonları üzerinde durdu.

İdmanın bir bölümünde, dün Mezökövesd Zsory ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Necip Uysal, Jackson Muleka, Arthur Masuaku ve Demir Ege Tıknaz, takımdan ayrı yenilenme koşuları yaptı.

Beşiktaş çalışmalarına yarın devam edecek.

ÇEBİ ANTRENMANI İZLEDİ

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi.

Başkan Çebi, bir süre teknik direktör Şenol Güneş'le saha kenarında sohbet etti.

Daha sonra basın mensuplarının yanına gelerek kısa süre sohbet eden Çebi, "Taraftarların haklı serzenişleri var. Haklı olarak en iyisini istiyorlar. Rahat olsunlar, bize güvensinler. En iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi Şenol GüneŞ
Karakter oluşturmak heyecan verici

Karakter oluşturmak heyecan verici
4 yıl sonra aşk ilanı

4 yıl sonra aşk ilanı
Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi

Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi
Sinemada klip gösterimi

Sinemada klip gösterimi
3 düğüne 5 gelinlik!

3 düğüne 5 gelinlik!
Çocuklarıyla sürpriz düet

Çocuklarıyla sürpriz düet
Evliliğe inancımı yeniden kazandım!

Evliliğe inancımı yeniden kazandım!
Arda'yla Real Madrid idmanında

Arda'yla Real Madrid idmanında
Fıstık Murda!

Fıstık Murda!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX