Beşiktaş 9+4'te Dinamo Kiev'i yıktı! Avantajı kaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşan Beşiktaş, mücadelede iki kez kez öne geçti ama skoru koruyamadı. Ancak dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Beşiktaş galibiyete uzattı.

Beşiktaş'ın gollerini 40. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar, 63. dakikada Omar Colley ve 90+4. dakikada Bakhtiyor Zainutdinov kaydetti. Dinamo Kiev'in golleri 60. dakikada Mykola Shaparenko ve 65. dakikada Nazar Voloshyn'den geldi.

Beşiktaş, İstanbul'da Dinamo Kiev karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçecek.

Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki rövanş karşılaşması 31 Ağustos Perşeöbe günü oynanacak.

ŞENOL GÜNEŞ KADROYU BOZMADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Pendikspor maçındaki kadroyu korudu.

Güneş, kaleyi Mert Günok'a teslim etti. Savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluşturan tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezini Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'e teslim etti.

Siyah-beyazlı çalıştırıcı hücum hattında ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'a görev verdi.