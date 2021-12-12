Beşiktaş 5 maç sonra kazandı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından zorlu lig maçında sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, iki kez geriye düştüğü maçta son bölümde bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı.

Maçın 71. dakikasında 2-1 geriye düşen Beşiktaş 84 ve 90 dakikalarda Batshuayi, 90+6. dakikada ise Güven Yalçın ile bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

İLK YARI



25. dakikada Serdar Saatçı'nın uzun pasını Batshuayi ceza sahası içinde kafayla Larin'e indirdi, siyah-beyazlı oyuncunun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada soldan ceza sahasına girerek rakibini çalımlayan Batsuhayi dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci Lung topu kornere gönderdi.

38. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Onur Bulut'un sağdan yaptığı ortaya altı pas üstünde iyi yükselen Thiam düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

45. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Serdar Saatçı'nın rakip yarı alanın ortasından ceza sahasına gönderdiği uzun topu Larin sol çaprazdan kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI



48. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın uzun pasında meşin yuvarlakla ceza sahası sol çaprazında buluşan Rıdvan Yılmaz tek dokunuşla topu içeri çevirdi. Kaleye yönelen topu kaleci Lung, son anda kornere çeldi.

51. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Batshuayi altı pas üzerinde topa dokundu, meşin yuvarlak auta gitti.

71. dakikada Larin'in hatalı pasıyla başlayan Kayserispor atağında İbrahim Akdağ'ın ceza saha içinden yaptığı ortayı Thiam gole çevirdi: 1-2

73. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortaladığı topa Vida kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

77. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top arka direkten dönerek Güven Yalçın'a çarpıp auta çıktı.

84. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Güven Yalçın'ın ceza sahası önünde verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

90. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ani gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi çaprazdan sert vurdu ve siyah-beyazlılar 3-2 öne geçti.

90+6. dakikada Beşiktaş dördüncü golü buldu. Siyah-beyazlıların ceza sahası önünden başlayan atakta Güven Yalçın, Batshuayi'nin pası sonrası ceza sahası içinde topla buluştu ve topu ağlara gönderdi: 4-2

5 MAÇ SONRA KAZANDI



Beşiktaş, ligde 5 maç sonra galibiyet elde edebildi.

Ligdeki son galibiyetini 10. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip sonraki 5. maçta 4 yenilgi ve bir beraberlikle bir puan alabilmişti.

Süper Lig'de 7. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 24'e yükseltti.

Ligde yedinci kez mağlup olan Yukatel Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

LİGDE KALESİNİ YİNE GOLE KAPATAMADI



Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 12. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Ligin ilk 4 haftasını rakibine gol fırsatı vermeyen Beşiktaş, ardından oynadığı 12 karşılaşmada gol yedi. Beşiktaş söz konusu 12 maçta toplam 24 golle iki ortalamayla bu dönemi tamamladı.

BATSHUAYİ GOL HASRETİNİ SONLANDIRDI



Beşiktaş'ta bu sezonun en çok eleştirilen ismi olan Michy Batshuayi gol hasretini Yukatel Kayserispor karşısında sonlandırdı.

Ligde son olarak Medipol Başakşehir filelerini havalandıran Batshuayi ardından görev aldığı Galatasaray, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını boş geçti.

Batshuayi, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise forma giyememişti.

Bu arada Belçikalı oyuncu 90+6. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golü hazırlayan isim oldu.

LARİN LİGDE 3 MAÇ SONRA GOL ATTI



Beşiktaş'a 1-1 beraberliği getiren gole imza atan Cyle Larin, Süper Lig'de 3 maç sonra fileleri havalandırdı.

Ligin 12. haftasında siyah-beyazlı takımın Vodafone Park'ta Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maçta gol atan Larin, takımının Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa ile oynadığı maçları boş geçti.

Süper Lig'de fileleri beşinci kez havalandıran Larin gol sevincini sakatlığı bulunan takım arkadaşı Georges-Kevin N'Koudou'nun formasıyla yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar ikinci yarıdaki performansı nedeniyle Larin'e tepki gösterdi. Maçın 74. dakikasında yerini Güven Yalçın'a bırakan Larin, yedek kulübesine geldiği sırada kendisine verilen montu sinirli bir şekilde yere attı.

SERDAR SAATÇI'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ



Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu Serdar Saatçı 10. dakikadaki hareketiyle alkış aldı.

Siyah-beyazlı ekibin rakip yarı alanında kullandığı serbest vuruş sonrası oyunculardan seken top son olarak Serdar'a çarparak dışarı çıktı. Maçın hakemi Ali Şansalan Beşiktaş lehine korner kararı verirken, Serdar meşin yuvarlağın kendisine çarpıp gittiği yönünde uyarıda bulundu. Şansalan, Serdar'ın bu uyarısı sonrası kararını değiştirerek autu gösterdi.

SERGEN YALÇIN'A DESTEK YÖNETİME TEPKİ



Siyah-beyazlı taraftarlar Yukatel Kayserispor'un 2-1 öne geçmesinin ardından Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar yönetim kuruluna ise tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar son dakikalarda üst üste gelen gollerin ardından ise büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmanın ardından taraftarlar oyuncuları tribünlere çağırdı. Oyuncular tek tek tribünleri dolaşarak galibiyetin sevincini yaşadı.

KARAMAN: 84. DAKİKAYA KADAR 2-1 ÖNDE GİTTİĞİMİZ MAÇI KAYBETMEK ÜZÜCÜ OLUYOR



Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "84. dakikaya kadar 2-1 önde gittiğimiz maçı kaybetmek üzücü oluyor." dedi.

Beşiktaş'ın taraftarların büyük desteğiyle 15-20 dakika iyi oynadıklarını belirten Karaman, "Buna rağmen oyuncularımız direnci kırmasını bildi. İyi goller attık. 2-1'de de tam taraftarlar aleyhe döndüğünde taç atışı oldu. Biz biraz taraftarları ateşledik. Birkaç oyuncumuz taraftarlarla iletişime geçti. Attığımız yanlış taç kalemizde gol oldu." ifadelerini kullandı.

Öne geçtikten sonra kontrolü ellerinde bulundurmaları gerektiğini kaydeden Karaman, "Maalesef oynadığımız birçok maçta çok oyuncu eksiğiyle yakalandık. Güven ve Oğuzhan hamlesi Beşiktaş'a olumlu yansıdı. 2-1'den 2-2'den maç kaybetmememiz gerekiyor. Mensah gibi önemli oyuncuyu kaybettik. Elimizde tuttuğumuz bir oyunu teslim ettik." diye konuştu.

Sakat oyuncuların çokluğundan yakınan Karaman, "3-4 maçı 5-6 eksikle oynadık. Beşiktaş'ın eksikleri var ama kulübede bekleyen hamle güçleri önemli. Onur da sakatlandı. Ramazan hiç ısınmadan oyuna girdi. Beşiktaş'ta Oğuzhan oyuna girmek istemedi. 'Ben girmeyeyim' dedi. Yan yanayız, orada görüyorum. Güven oyunu çevirdi." şeklinde sözlerini tamamladı.